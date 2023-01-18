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Haberler Ekonomi TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 Daimi İşçi alacak

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 Daimi İşçi alacak

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 Daimi İşçi alımı için ilan yayımladı.

18.01.2023, 09:03

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 Daimi İşçi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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