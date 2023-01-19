Bakanlık, sitelerle ilgili birim kurdu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek amacıyla birim kuruldu. Yeni oluşumla fahiş site aidatlarıyla ilgili inceleme yapılacak. Bu kapsamda Yapı Kooperatifleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Konut Politikaları Şube Müdürlüğünün adı Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirildi. Daire sahiplerinin haklarını korumak ve site yönetimini üstlenen firmalara ilişkin mevzuat çalışması yapmak amacıyla kurulan birim, vatandaşların önemli bir sorununa da çözüm üretecek.

MURATHAN YILDIRIM