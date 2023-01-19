Ege’nin devinden 215 milyon liralık HES satışı

İzmir'in dev sanayi şirketlerinden Batı Anadolu Çimento (Batıçim) işletme haklarını satışa çıkardığı Isparta'daki iki ve Düzce'deki bir hidroelektrik santralinden biriyle ilgili anlaşmaya vardı. Şirket, Düzce Hasanlar Hidroelektrik Enerji Santralinin işletme hakkını 11 milyon 446 bin dolar (215 milyon lira) Mıs Enerji Yatırım A.Ş.'ye sattı. Mıs Enerji, bu bedelin 1 milyon 746 bin dolarını avans olarak ödeyecek.

Batıçim, Kovada 1 ve Kovada 2 hidroelektrik enerji santralleri için de görüşmelerini sürdürüyor. Bankalarla geçtiğimiz aylarda 1.91 milyar liralık refinansman anlaşması yapan Batıçim'in bu satışlarla borç stoğunu aşağı çekmeyi planladığı kaydediliyor. Ankara merkezli Çiftay Holding'in sahibi Aydın ailesi, Batıçim'in yüzde 30'unu geçtiğimiz aylarda 95 milyon dolara almıştı. Aydın ailesi böylece şirket yönetimini de devralmıştı. Batıçim Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Sabit Aydın yürütüyor.

ERHAN GÜLENÇ