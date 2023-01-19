Torbalı ihracatta 65 kenti geride bıraktı

İZMIR'IN Torbalı ilçesi, 2022 yılı ihracat rakamlarına göre Eskişehir, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş ve Aydın gibi büyükşehirleri sollayarak 65 ili geride bıraktı. 1 milyar 579 milyon dolar ihracat yapan Torbalı'da, tütün, mobilya, süt ve hayvansal gıda ürünleri başı çekiyor. İhracatıyla iller ile yarışan Torbalı ilçesi geçen seneki rekorunu kırmış oldu. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Yaklaşık yüzde 18'lik artış ile bugüne kadar yakaladığımız en yüksek oranlı ihracatı gerçekleşirmiş olduk" dedi. Torbalı bu performansıyla İzmir'in 13 milyar 918 milyon dolarlık ihracatının yüzde 11,34'ünü tek başına sırtlandı.

ÖMER DUR