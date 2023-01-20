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Haberler Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak.

20.01.2023, 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 09:32

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Son dakika haberleri...Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ
Yapılandırma paketinin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması da beklentiler. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması da öngörülüyor.

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