Meclis’te EYT için ilk adım

Milyonların gözünün çevrildiği EYT yasa teklifi Meclis gündemini de hareketlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi konusunda AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yaptı. Yasa teklifinde askerlik, doğum gibi işe başlangıç tarihini öne çeken borçlanmalara ilişkin bir kısıtlama söz konusu olmayacak. Askerlikte "hava değişim süresi" de borçlanılarak işe giriş tarihi öne çekilebilecek.

KIL PAYI KAÇIRANLAR DA VAR

Hava değişimini borçlanma da emeklilik kapısı açacak, Şubat 2014'e kadarki askerlikte hava değişimi 3 ay kazandıracak. Çalışma Bakanlığı, EYT'ye ilişkin teknik çalışmayı tamamladı, kanun teklifi haline getirilerek gelecek hafta Meclis'e gönderilecek. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları alınacak, ilk aylıklar mart ayında hesaplara yatacak.

Emeklilik sınırı 8 Eylül 1999 olup bu tarihi kıl payı kaçıranlar ise formül arıyor. Sigortalılık başlangıç tarihini öne çekecek alternatiflerin başında askerlik borçlanması geliyor. Bazı meslek grupları da yıpranma payı ile emekli olabiliyor. Askerliğini sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıcı borçlandıkları süre kadar geriye çekilebilecek. Askerlik borçlanmasında ihtiyaca göre bir gün bile emeklilik kapısı açabiliyor. Hava değişim sürelerinin aşan kısmı düşüldükten sonra kalan süreler borçlanılabiliyor.

Kasım 1980-Şubat 2014 arasında kısa dönem askerlikte 30 gün, Şubat 2014-Haziran 2019 tarihleri arasında kısa dönem askerlikte 15 günlük bölüm borçlanma kapsamında bulunuyor. Haziran 2019 tarihinden itibaren askerlik yapanların tabi oldukları askerlik süresinin her ayı için 1 güne kadarki kısmı için borçlanma yapılabilir. Askerlik dışında doktora, avukatlık staj süresi, yurtdışı borçlanma gibi seçenekleri olan ihtiyaç olan süreye göre tamamını ya da birini borçlanabilir.