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Haberler Ekonomi Memişoğlu, ihracatçıları ABD’de yalnız bırakmadı

Memişoğlu, ihracatçıları ABD’de yalnız bırakmadı

20.1.2023

Memişoğlu, ihracatçıları ABD’de yalnız bırakmadı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 17-18 Ocak günlerinde düzenlenen dünyanın en önemli hazır giyim fuarlarından Premiere Vision Newyork'da stant açan Denizlili ihracatçıları yalnız bırakmadı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD pazarında Türk ürünlerinin tanıtımı ve pazar payının artırılması için Newyork Başkonsolosu Reyhan Öztürk, Ticaret Ataşeleri Bilgehan Ramazan Caner ve Filiz Köseyener ile toplantılar gerçekleştirdi. Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu heyet, fuarda 47'si Türk firmalarına ait standları gezerek, başarılar diledi. Memişoğlu, Denizli'den fuara katılan Gamateks ve Bezsan Tekstil stantlarını da ziyaret ederek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

SEBAHATTİN ALP

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