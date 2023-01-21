Alsancak’taki arsa için yatırımcılar lehine karar

İzmir Ticaret Odası Başkanı, ünlü işadamı Mahmut Özgener'in Gürel ve Aliberti aileleriyle birlikte 28 katlık rezidans yapmak için Özelleştirme İdaresi'nden (ÖİB) satın aldıkları Alsancak'taki araziyle ilgili 14 yıl sonra önemli bir karar çıktı. Özgener ve diğer aileler Danıştay'ın 2 kez planlarını iptal ettiği araziye 8 katlı bina yapmayı kabul etmişti.

Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nce yapılan imar planı düzenlemesine Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri ile Büyükşehir Meclisi'nin CHP'li üyesi avukat Taner Kazanoğlu'nun açtığı davalarla ilgili Bölge İdare Mahkemesi'nden olumlu karar çıktı. Bölge İdare Mahkemesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin açılan davalar sonucunda verdiği sözkonusu imar düzenlemesini iptal eden kararını bozdu. Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararının ardından Konak Belediyesi'nin de alt ölçekli imar planınında Büyükşehir'in kararına uyumlu değişiklik yapacağı ve bunun ardından şirketin ruhsat alıp inşaata başlayabileceği kaydedildi.

28'DEN 8 KATA DÜŞTÜ

Özgener ile İzmir iş dünyasının önde gelen ailelerinden Gürel ve Alibertiler'in kurduğu Artı Üç Yapı A.Ş., 2009'da ÖİB'ten Alsancak'taki 7 bin 699 metrekarelik eski tütün deposu arsasını 14 milyon 750 bin liraya almıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni planında yükseklik 8 kata düşürülüp inşaat yoğunluğu da yüzde 20-25 azaltıldı. Ancak buna rağmen plana Kazanoğlu ile şubeler dava açtı. Açılan davalarda, planın yargı kararlarına ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırı bir şekilde onama yapıldığı iddia edilirken, parselin 'ticaret-turizm-konut alanı" olarak belirlenmesinin üst ölçekli plan hükümleriyle uyumsuz olduğu ifade edildi. İzmir 5. İdare Mahkemesinin iptal kararını Artı Üç Yapı A.Ş. Bölge İdare Mahkemesi'nde temyize götürdü. Temyizde İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı bozuldu. Kararda, "Yakın çevresinde çok sayıda hastane, okul, dini tesis alanı, resmi tesis alanı, otopark, park ve yeşil alan kullanımları mevcut. İdare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir" denildi. Kazanoğlu, iptal için Danıştay'a başvuracağını söyledi.

ERHAN GÜLENÇ