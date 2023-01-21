Devlete olan borçlara yapılandırma geliyor

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Paket, gelecek hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak. Belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilecek. Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

DAVASI SÜREN CEZALAR

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

BORÇ yapılandırma başvurusunu sadece güncel vergi borcu bulunan kişiler yapabiliyor. Güncel borcu olanlar başvuru için belirlenen tarihler içerisinde dilekçe doldurarak bizzat devlet dairelerine giderek, e-posta ile yollayarak veya internet üzerinden T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapabiliyorlar. İnternet üzerinden başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden gerçekleştiriliyor. Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu işlemi internet üzerinden yapabilecekler. Yapılandırma için vergi affının da içinde bulunulan yılda çıkmış olması zorunlu. Yapılandırma talebi için vergi dairelerine dilekçe göndermek gerekiyor. Ayrıca işlemi doğrudan internet aracılığıyla yapmak da mümkün.