Sözleşmeliye kadro teklifi yasalaştı

KAMUDA çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. Mahalli idarelerde sözleşmeli personelin işe alınması, memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak ve KPSS ile alım yapılacak.

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