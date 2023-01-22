Gelibolu’ya liman müjdesi

AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı'nı Meclis'te ağırlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Gelibolulu hemşerilerimizin uzun zamandır beklediği liman projesinin üst yapı ihalesini Salı günü yapıyoruz" dedi. Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu Teşkilatı'nı ağırladı.

Turan, "Gelibolu'muzun doğalgaz sıkıntısını çözdük. Geçtiğimiz günlerde ilk ateşi yaktık. Uzun zamandır vekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla liman konusunda çok ısrarcı olduk. Bu salı Gelibolu Limanı'nın üst yapı için ihalesi gerçekleşecek" diye konuştu.