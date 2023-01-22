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Haberler Ekonomi İŞKUR 2022’de Manisa’da 22 bin kişiyi işe yerleştirdi

İŞKUR 2022’de Manisa’da 22 bin kişiyi işe yerleştirdi

22.1.2023

İŞKUR 2022’de Manisa’da 22 bin kişiyi işe yerleştirdi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleşti. 2022'de İŞKUR'un kamu ve özel sektörde 22 bin 4 kişiyi işe yerleştirildiği açıklandı.

Karadeniz, "İlimiz sanayisinin istihdam ihtiyacının belirlenmesi, okullarımızın, kurslarımızın ve diğer çalışmaların buna göre yönlendirilmesi, öğrencilerimizin üretim tesislerini ziyaret etmelerini sağlayarak tercihlerinin bu doğrultuda olması yönündeki çalışmaların sonuç verdiğini görüyoruz. Meslek lisesi tercih oranımız yüzde 43'e çıktı. Hedefimiz yüzde 65" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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