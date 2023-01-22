Kasapoğlu, yatırım dosyalarıyla Ankara’da

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Bozkurt OSB, Makine İhtisas OSB ve model fabrika dosyalarıyla, Ankara'da temaslarda bulundu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bozkurt OSB ve Makina İhtisas OSB projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Projelerin sonraki süreçte nasıl ilerleyeceği, altyapı hizmetleri, parselasyon ve yatırımcılar gibi konu başlıkları kapsamında istişarelerde bulunulan toplantı sonrasında Başkan Kasapoğlu, Yıldız'a misafirperverlikleri ve OSB projelerindeki daimi destekleri için teşekkür etti.

SEBAHATTİN ALP