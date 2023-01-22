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Haberler Ekonomi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için ilan yayımladı.

22.01.2023, 09:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 (otuz üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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