Ziraat mühendisi, devlet desteğiyle yetiştirici oldu

Afyonkarahisar Sultandağı'nda 28 yaşındaki ziraat mühendisi Emir Ercan Özdemir, babasından devraldığı çiftlikte devletten aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2021 mezunu Özdemir, 3 yıl önce ölen babasının Yeşilçiftlik beldesindeki 36 bin metrekarelik çiftliğinin başına geçti. Babasının et tavukçuluğundan istenilen verimi alamadığını gören Özdemir, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Gebe Düve Desteği' ile 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projelerine başvuran Özdemir, 700 bin liralık hibe desteği ile 55 büyükbaş hayvan satın aldı. Özdemir, "Bu hayvanlardan günlük 850- 900 litre süt sağıyoruz. Hayvanların tamamı Simental sığır ırkı olduğu için sütteki yağ oranı çok yüksek" dedi.

DİĞER