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Haberler Ekonomi Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

23.01.2023, 09:40

Beykent Üniversitesi Profesör Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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