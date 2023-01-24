Girişimci kadınlar İzmir’de buluştu

Girişimci Kadınlar Grubu (GKG), 2023 Ege Bölge Toplantısı'nda bir araya geldi. Başarılı iş kadını Nazo Zeyrek'in yeni açacağı Nazo Klinik'in ana sponsoru olduğu etkinlik, DoubleTree by Hilton İzmir Airport Otel'de gerçekleşti. GKG Kurucusu Ülkü Hür, Nazo Zeyrek, Güzellik Koçu Hakan Aydoğan ile İletişim ve Beden Dili Uzmanı Dilek Selçuk konuşmacı olarak yer aldı. Güzellik sektöründe fark yaratan Zeyrek, kadınlara iş yaşamında cesur olma tavsiyesinde bulunarak, "Girişimci kadınların gözlerinde o cesareti görmek beni umutlandırdı. Kendi markamla ilgili büyük gelişmeyi o sahnede ilk kez onlarla paylaştım ve alkışlar beni 'kadın kadının yurdudur' sözüne inandırdı" diye konuştu. Ülkü Hür ise Girişimci Kadınlar Grubu platformunun iletişim ve destek ağının, farklı şehirlerden ve sektörlerden gelen, ortak heyecanı yaşayan katılımcılarla büyüdüğünü belirterek, "Kadınların işgücüne katılım oranı 34.4, istihdam oranı ise yüzde 29.4. Yani teknoloji ve kaynak kullanımının artmasıyla kadınlarımızın emekleri daha da başarıya ulaşacak" dedi.