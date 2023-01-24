Orjin Grup’tan Tire’de GES yatırımı

Ortakları arasında Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun'un yer aldığı İstinye Park'ın sahibi Orjin Grup, Tire'de 542 milyonluk yatırımla güneş enerji santralı işine giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Orjin Gayrimenkul'un Tire'de kuracağı santral yatırımlarıyla ilgili ÇED süreci başlattığını duyurdu. Şirket, ilçenin Hasançavuşlar mahallesinde yer alan 27.63 hektar ve 20.48 hektar büyüklüğündeki iki parsele 542 milyon liralık yatırımla iki ayrı GES yapmayı planlıyor. Santrallar biri 18.500 MWe/23.34980 MWm, diğeri 13.200 MWe/16.64975 MWm gücünde olacak ve toplamda 73 bin 394 güneş enerji paneli dikilecek. Parsel sahaları, İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda, tarım arazisinde yer alırken, Tapu Kadastro kayıtlarında her iki parselin de zeytinlik olarak geçmesi dikkat çekti. Gayrimenkul alanında yatırımları olan Orjin Grup, İstinye Park AVM'nin de yatırımcısı.