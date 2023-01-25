Hedef ekonomide küresel güç olmak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 17 Şubat'ta başlayacak olan İzmir İktisat Kongresi için kente çıkarma yaptı. Kongrenin yapılacağı ve aslına uygun inşa edilen Kemeraltı Çarşısı'ndaki binada incelemeler yapan Nebati, öğleden sonra İzmir iş dünyasıyla zirve yaptı.

TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU

İlk olarak İzmir Valiliği'nde 17 Şubat'taki kongrenin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nebati, "Kongre, 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanacak. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının iktisadi bakımdan değerlendirmesi yapılacak, 'Türkiye Yüzyılı'nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya konacaktır" dedi.

100 FARKLI OTURUM OLACAK

Yaklaşık 100 farklı oturumun düzenleneceği kongrede küresel salgın sonrası ekonomi paradigmasında yaşanan değişimden Asya'nın

yükselişine; sürdürülebilir finanstan FinTech uygulamaları ve blockchain teknolojilerine; yapay zekadan yenilik ekosistemine; iklim değişikliğinden sürdürülebilir çevre ve enerji kaynaklarına; savunma sanayinden altyapı yatırımlarına ve otomotiv sektörü başta olmak üzere sektörel gelişmelere kadar pek çok konunun etraflıca ele alınacağını söyleyen Bakan Nebati, "15 farklı ülkeden 30'a yakın yabancı akademisyen ve uzman kongremizde konuşmacı olarak yerlerini alacaktır" dedi. Bakan Nebati, Türkiye ve İzmir'in tüm paydaşları ile kongreye sahip çıktığını belirterek konuşmasını sonlandırdı. Basın açıklamasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de hazır bulundu. Bakan Nebati daha sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilen kongre binasında incelemelerde bulundu. Bakan Nebati programının devamında, Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezinin yeni binasını hizmete açtı.

TURİZME PRİM DESTEĞİ

Bakan Nebati İzmir'deki programı kapsamında, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenen İzmir İş Dünyası Toplantısı'na katıldı. Turizmi teşvik amacıyla, turizm tesislerine yaz ve kış sezonlarında çalışmaları durumunda SGK prim desteği sağlayacaklarını söyleyen Nebati, "Turizmin 12 aya ve ülke çapına yaygınlaştırılması için bu sektördekilerin tüm yıl çalışabilmesi ve nitelikli personel istihdamının kalıcı hale getirilmesi için yeni bir destek sistemi düzenliyoruz. Bu destek kapsamında prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçmemek şartıyla, bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamını hazinece karşılayacağız" dedi.

"ENFLASYON DÜŞECEK"

Türkiye'nin 2022 yılındaki krizleri fırsata çevirmeyi başardığını vurgulayan Nebati, "Tüketici güven endeksi gibi öncü göstergeler de 2023 yılında ekonomimiz hakkında olumlu işaretler veriyor. Nasıl ki 2022'de son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini sergilediysek 2023'de de bütçe disiplininin bozulması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Kurlardaki oynaklığın azalması, beklentilerdeki iyileşme ve iş dünyamızın fiyat sabitleme ve indirme kampanyamıza devam eden desteğiyle, ilerleyen aylarda da enflasyonda belirgin düşüşler göreceğiz" diye konuştu.



ADLİ PARA CEZALARI YAPILANDIRILABİLECEK

Borç yapılandırma paketi hakkında konuşan Bakan Nebati, "Teklifte, önemli bir yenilik de taksit ödeme sürelerini 4 yıla çıkarmamızdır. Böylece vatandaşlarımız yapılandırılan borçlarını 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödeyebilecekler. Şunu da belirtmem gerekir ki bugüne kadar diğer yapılandırma yasalarında kapsama alınmayan adli para cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarını da yapılandırma kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR/ERCAN AKGÜN