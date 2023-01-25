Menemen Belediyesi Tarım Fuarı’na damga vuracak

Menemen Belediyesi, 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na damga vurmaya hazırlanıyor. Açılışına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin de katılması beklenen fuar, 5 gün sürecek. Menemen Belediyesi standında ilçenin tarımsal değerleri ve ürünleri tanıtılacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Menemen Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de Menemen Belediyesi Standı'ndaki yerini alacak. Ayrıca Menemen Çömlekçiler Derneği de fuar boyunca katılımcılara çömlek gösterisi sunacak. İlçenin tarım değerlerini her alanda tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Biliyorsunuz bir tarım kenti olan Menemenimiz, birçok önemli tarımsal ürünü yetiştiriyor. Menemen Belediyesi olarak AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda kuracağımız standımızda, tarım zenginliklerimizi misafirlerimize anlatacağız. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz önemli projelerimizi de tanıtma imkânı bulacağız. Standımıza herkesi bekliyoruz" diye konuştu.