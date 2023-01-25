Sosyal yardım kalemleri devlet eliyle artırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle birçok sosyal yardım kaleminde yeni artışlara gidildi. Yaşlı aylıkları 1536 liradan 2 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 40-69 engelli aylığı bin 226'dan bin 594 liraya, yüzde 70 üzeri aylığıysa bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşa ödenene yardım oranıysa bin 226 liradan bin 594'e yükseltildi. Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşın yararlandığı Evde Bakım Yardımı ocak-temmuz döneminde 3 bin 336'dan 4 bin 336 liraya çıkarıldı. Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri (SED), çocuk başına 2 bin 337 liradan 3 bin liraya ulaştı. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödeme de aylık 3 bin 644 liradan 4 bin 853 liraya yükseltildi.