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Haberler Ekonomi Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak

Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı için ilan yayımladı.

26.01.2023, 10:31

Et ve Süt Kurumu 2 müfettiş yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup) arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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