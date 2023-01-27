Aydem ve Gediz’den yeni ödeme kanalı

EGE'NİN elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, ödeme kanallarını çeşitlendirmek ve müşterilerine kolaylık sağlamak için dijital kredi platformu Kredim ile işbirliği yaptı. Tüm abone gruplarına ait elektrik faturalarının, bir ay faizsiz ertelemenin yanı sıra, dokuz aya varan özel faiz oranlı taksit seçenekleriyle ödenebileceği duyuruldu. Aydem ve Gediz müşterileri, 'Şimdi Al Sonra Öde' modelinin Türkiye'deki ilk uygulaması Kredim ile müşteri ilişkileri merkezlerine gitmeden elektronik ortamda fatura ödeyebilecek.