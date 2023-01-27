“Ege’de kültür ve inanç turizmine öncelik şart”

Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim ve İcra Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı ve Korumar Otelleri Genel Müdürü Tacettin Özden, hedeflerini Yeni Asır'a anlattı.

EGE'DE TESİSLER ARTMALI

Tanıtım çalışmalarıyla turizm bütçesinden Ege'nin daha çok pay almasını sağlamak için çalışacağını belirten Tacettin Özden, "Yeni ürünler geliştirmek ve bölgeye daha çok turist çekmek için çalışacağız. TGA bütçesinin belli bir kısmının Ege'ye harcanması gibi amaçlarımız var" diye konuştu. Ege Bölgesi'nde yatak sayısının yetersiz olduğunu belirten Özden, "Her türlü yatağa, butik otelden büyük otellere kadar geniş araziler üzerine kurulacak tesislere ihtiyaç var. İzmir'de ilave tesislerin açılması, mevcutların da yenilenmesi gerekir. Ege Bölgesi'nde hazine arazisi az. En çok Çeşme, Didim ve Selçuk Pamucak'ta bu imkanımız var" dedi. Özden, 2023'te daha iyi bir sezon beklediklerini belirterek, "Erken rezervasyonlar iyi geliyor. İngiltere, Almanya, Polonya ve Balkan pazarı oldukça fazla ve doluluk oranları artıyor" dedi. Özden, "Deniz kum güneş turizmi yanında gastronomi, kültür ve inanç turizmi yapılabilir. 7 kiliseler bu bölgede. Türkiye'nin en fazla yolcu alan kruvaziyer limanlarından birisi yine burada. Kuşadası'nın ciddi bir potansiyeli var. Didim'de halen çok ciddi yatırım yapılabilecek, tahsise açılabilecek bakir bölgeler var. Özellikle bölgede inanç turizmine önem verilmesi çok faydalı olur" diye konuştu.

TOLGA TEKİN