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Haberler Ekonomi Hisarcıklıoğlu’nun AB’ye ‘vizeyi çözün’ çağrısı

Hisarcıklıoğlu’nun AB’ye ‘vizeyi çözün’ çağrısı

28.1.2023

Hisarcıklıoğlu’nun AB’ye ‘vizeyi çözün’ çağrısı

Avrupa Birliği Merkezleri Ağı Projesi Açılış Toplantısı, 'Avrupa Beceri Yılı Kapsamında Dijital Çağın Becerileri' temasıyla yapıldı. İzmir'de bir otelde gerçekleşen toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların temsilcileri katıldı. Projenin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim süreciyle son derece uyumlu yürütüldüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, "Gümrük Birliği, Türkiye'nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olmuştur. Katılım müzakereleri Türkiye'nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş dünyası olarak bu durumdan mutlu değiliz. Vize sorunu iş dünyası için ciddi boyutlara ulaştı, taşıma kotaları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu nedenle vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız. Türkiye ve AB iktisadi ilişkilerini daha ileri taşımak için çok elverişli bir ortam var" diye konuştu.

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