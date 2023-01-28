Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Bireysel Danışman alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin Kredi Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde "yarı zamanlı" istihdam edilmek üzere bir "Satın Alma Uzmanı"; AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde "yarı zamanlı" istihdam edilmek üzere bir "Satın Alma Uzmanı" alımı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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