Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sondör Yeterlilik Belgesi için sınav duyurusu yaptı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizler'de çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda sınav yapılacaktır.Sınavlar iki ilde yapılacak olup l. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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