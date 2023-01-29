İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuza aşağıda program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya ve 4 Adet CD halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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