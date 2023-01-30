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Haberler Ekonomi Altın İğne kadınlara iş kapısı olacak

Altın İğne kadınlara iş kapısı olacak

30.1.2023

Altın İğne kadınlara iş kapısı olacak
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın istihdamını artırmak için 9 Eylül Rotary Kulübü ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile bebek giysileri dikimi alanında 'Altın İğne' projesini başlatıyor. Şubat'ta eğitime başlayacak 150 kadın kursiyere, eğitim sonunda yüzde 40 istihdam garantisi veriliyor. İzmir'de işgücü potansiyelini atırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet veren Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, "Genç işsizler ve kadınlar istihdamda önceliğimiz oldu. Altın İğne projesi kapsamında 150 kadın Halkapınar, Karabağlar ve Bayraklı kurs merkezlerimizde bebek giysileri dikme eğitimi alacak. Eğitim sonunda da yüzde 40 istihdam garantisi var. Şubat ayının ilk haftasında eğitim başlayacak" dedi.
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