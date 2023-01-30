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Haberler Ekonomi Bakan Kurum’dan firmalara plaket

Bakan Kurum’dan firmalara plaket

30.1.2023

Bakan Kurum’dan firmalara plaket
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 'Türkiye yüzyılında şehirleri fark et, inşa et' temasıyla düzenlenen Türkiye İstişare Toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremzede vatandaşlarla görüştüm. İzmir'imizi asla liyakatsizliğin, belirsizliğin, iş bilmezliğin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz" dedi. Balçova'daki toplantıya Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD İzmir eski Şube Başkanı Bilal Saygılı katıldı. Kurum toplantıyı düzenleyen Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan ile birlikte diğer firmaların yöneticilerine plaket verdi.
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