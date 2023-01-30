İzmir, savunma sanayii devlerini fuarda ağırladı

ESAS Ege Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesinin organize ettiği ESAS EXPO 23, savunma sanayii şirketlerini tedarikçi firmalarla buluşturdu. CETECH Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde ilgi gördü. ESAS EXPO 23 ve CETECH Temiz enerji Fuar'ını yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti.



VALİ KÖŞGER KATILDI

Her iki sektörden 70'e yakın firma ve kurumun katıldığı fuarlarda, AR-GE ve üretim yapan tedarikçi ve imalatçı firmalar ürünlerini tanıttı, iş görüşmeleri, sektör özel toplantıları, paneller ve sunumlar yaptı. ESAS EXPO 23 ve CETECH açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve şirket yöneticileri katıldı. 3 günlük organizasyonunda TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar bursu ile yerli motor ve yanma teknolojileri alanında destek vermek için Fransa'dan gelen Pof. Dr. İskender Gökalp'in ODTÜ'de yüksek lisans öğrencilerinin paneli dikkat çekti. Organizasyonun sunuculuğunu TRT Radyo'da yayımlanan 'Yerli ve Milli' programının yapımcısı Belma Şahaner yaptı.

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