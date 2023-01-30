THY Başkanı Bolat: İstanbul’u dünyanın lojistik merkezi haline getiriyoruz

THY'nin hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, tüm operasyonlarını yürüttüğü İstanbul Havalimanı'ndaki mega kargo tesisi SMARTİST'i yayınladığı farklı reklam filmleri ile tanıttı. Üç ayrı film olarak çekilen serinin ilk filminde daha önce çeşitli türlerdeki çok sayıda canlı hayvanı başarıyla taşıyan Turkish Cago'nun Güney Asya'da yetişen ve aynı gün içerisinde Amerika'da bir restoranda servis edilen Barramundi balığının okyanus ötesi yolculuğu konu ediliyor. İkinci film de ise Paris'te bir müzayedede açık artırmaya sunulan Çin hanedanlığına ait kıymetli bir seramiğin Fransa'ya getirilişi, üçüncü filmde ise Afrika'da üretilen boynuzlu kavunun yolculuk hikayesini konu alıyor. Filmlerin sonunda ise her biri farklı ülkelere ait bu ürünlerin İstanbul'dan geldiğini duyanların şaşkınlıklarını gizleyememesi üzerine 'Dünyanın lojistik merkez SMARTIST 'vurgusu yapılıyor.

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak havacılık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan süreçte hatırı sayılır bir yol aldıklarını ve çok önemli başarılara imza attıkların söyledi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY'nin beklentilerin ötesinde sunduğu hizmet kalitesi ve çevik yapısıyla rakiplerinden pozitif yönde ayrıştığının altını çizen Bolat "Dünyanın en büyük hub'ları (aktarma merkezi) arasında yer alan mega kargo tesisimiz SMARTIST'i inşa ettik. Bu stratejik yatırımımız ile doğu ve batı arasındaki ticaretin köprüsü olduk. Tüm bu başarılarımız coğrafi avantajımız kadar, havacılığın başlangıç dönemlerinde, 'İstikbal göklerdedir' vizyonu doğrultusunda çizilen stratejinin bir sonucudur ve asla tesadüf değildir" dedi.





İSTANBUL'U DÜNYANIN LOJİSTİK MERKEZİ YAPACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılı olan 2023 yılının kendileri için çok daha ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Bolat " Ülkemizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda, THY olarak bizler de geçmiş dönemlerdeki başarılarımızdan aldığımız cesaretle çok daha ötesini hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlar, oluşturduğumuz stratejilerimizle İstanbul'u dünyanın lojistik merkezi haline getiriyoruz" diye konuştu.

DÜNYANIN LOJİSTİK MERKEZİ SMARTIST

İGA İstanbul Havalimanı'nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SMARTIST, 50'den fazla ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesiyle özel bir konumda yer alıyor. Otomotivden bozulabilir gıdalara kadar dünyanın dört bir yanından gelen ürünler önce SMARTIST'te sonra da THY'nin geniş uçuş ağındaki ülkelere dağıtılıyor. Lojistik, depolama, otomasyon ve akıllı sistem teknolojileriyle de öne plana çıkan SMARTİST, her geçen gün artan lojistik talebe yönelik özel ve pratik çözümler üreterek ihracatçı firmalara da destek olmayı sürdürüyor.