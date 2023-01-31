Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 316 sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.