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Haberler Ekonomi Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel alıyor

Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel alıyor

Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

31.01.2023, 11:18

Afyonkarahisar SBÜ 316 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 316 sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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