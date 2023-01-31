Bademli Fidancılık’ta bayrak değişimi yaşandı

Türkiye'nin en büyük ve sayılı üretici kooperatifleri arasında gösterilen Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde zorunlu bayrak değişimi yaşandı. Uzun yıllardır başarıyla görev yapan efsane Başkan Selçuk Bilgi, sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı. Kısa süre önce kalp kapağı ameliyatı geçirdiğini belirten Başkan Bilgi, "Doktorlarım, kendimi yormamamı ve stressiz bir yaşam sürmemi tavsiye etti" dedi.

1968 yılında kurulan Bademli Kooperatifi, 1975'ten sonra fidancılığa önem vererek üreticiyi girdilerini temin ederek desteklemeye başladı. Bir süre daha yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini sürdüreceği açıklanan Bilgi, kooperatifin çeşitli kademelerde uzun yıllar görev üstlenmesinin ardından 2004'ten bu yana da başkanlık görevini yürütüyordu.

Türkiye Tohumcular Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Fidan Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Hurşit Nallı ise bundan sonra Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı olarak görev yapacak.

NADİR UYSAL