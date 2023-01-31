Bakan Ersoy, 2023 yılı turizm hedeflerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm hedeflerini açıkladı.

2023 yılında turizm hedefinin 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"CUMHURİYET TARİHİ REKORLARI KIRILDI"

Bakan Ersoy, toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldığını belirterek, "2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HOLLYWOOD YAPIMI ORTAK DİZİ VE FİLM PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ersoy, "2023 yılında Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu filmler global platformlarda yayınlanacak. Yoğun bir izleyici bekliyoruz." dedi.