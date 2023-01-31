MUĞLA'NIN dünyaca ünlü tatil merkezi Bodrum'da kaplıca turizmi başladı. İlçede faaliyet gösteren otellerden biri, kaplıca turizmiyle kış aylarından da Bodrum'a yerli ve yabancı turist getirmeyi başardı. 650 metre derinden çıkartılan termal suyuyla kaplıca hizmeti vermeye başlayan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, "Bu sayede Bodrum'da sezonun yıl boyu kesintisiz devam etmesini sağladık. Bu hizmetimiz tesisimizin müşteri sayısını en az yüzde 30 artırdı. Bu kaynaktan en üst seviyede faydalanmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ADEM ÜLKER