Fatih, Amasra-2’de yeni sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de yeni sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin en önemli argümanlarından birisi yerli gazımız olacak. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamdolsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz" dedi. Dönmez, denizden gelecek gazı karada işleyecek doğalgaz işleme tesisi inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını açıkladı.

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