  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fatih, Amasra-2’de yeni sondaja başladı

Fatih, Amasra-2’de yeni sondaja başladı

31.1.2023

Fatih, Amasra-2’de yeni sondaja başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de yeni sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin en önemli argümanlarından birisi yerli gazımız olacak. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamdolsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz" dedi. Dönmez, denizden gelecek gazı karada işleyecek doğalgaz işleme tesisi inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığını açıkladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA