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Haberler Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alıyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2023

31.01.2023, 11:22

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır. " dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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