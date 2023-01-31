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Haberler Ekonomi Patent ve marka için 290 binden fazla başvuru oldu

Patent ve marka için 290 binden fazla başvuru oldu

31.1.2023

Patent ve marka için 290 binden fazla başvuru oldu
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusunun yapıldığını söyledi. Varank, Konya'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Emlak Konut Asansör (EKA) Fabrikası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile incelemelerde bulundu. Açılış töreni öncesi Bakanlar Varank ve Kurum, fabrikadaki üretim hatlarını gezdi, kaynak işlemi yaptı. Varank, "Türk firmaları 2002 yılında yurt dışında 4,4 milyar dolarlık proje üstledi" dedi.
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