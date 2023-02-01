7.6 milyon vatandaşın 4.6 milyarlık borcu siliniyor

MECLİS'te görüşmeleri devam eden tarihi borç yapılandırması kapsamında 2 bin liranın altında borcu bulunan 7.6 milyon kişinin 4.6 milyar liralık borcu siliniyor. Geri ödemesi başlayan veya takip için vergi dairesine bildirilen öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zammının da üzeri çiziliyor. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarından 4.5 milyar lira gecikme zammından vazgeçilecek.

ALACAĞI 521 MİLYAR TL

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yapılandırmaya ilişkin yasa teklifinin etki analizi yapıldı. Teklif, kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeriyor. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Teklifin kesinleşmiş alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına, vergi dairelerine ödenmesi gereken toplam 521 milyar lira alacak giriyor. Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 43.5 milyar lira tahsilat yapılabileceği değerlendiriliyor. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için de yapılandırma imkanı getiriliyor. Dava aşamasındaki alacaklar ile ilgili yapılandırma hükümlerinin kapsamına girebilecek dava sayısı vergi daireleri için 215 bin 511 oldu.

3 MİLYON İŞYERİ BULUNUYOR

Derdest davalarda ihtilaf konusu vergi ve ceza tutarı 181,2 milyar lira olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 196 milyar liralık alacağı da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Düzenleme ile borcu bulunan 3 milyon 277 bin iş yeri ve 14 milyon 613 bin sigortalının Kuruma olan borçları yapılandırılacak. 2 bin liranın altında borcu terkin edilecek 332 bin 450 iş yeri düşüldüğünde, iş yeri sayısı 2 milyon 944 bin 555 olacak.

BAĞ-KUR'LULARA NEFES

Son yapılandırma kanunu çerçevesinde kesinleşmiş alacaklar ile ilgili başvuru ve tahsilat tutarı dikkate alınarak 47.8 milyar lira tahsilat yapılması bekleniyor. Yapılandırma kapsamında SGK'ya ödenmesi gereken 4.8 milyar lira idari para cezası da kapsamda bulunuyor. Tarım Bağ-Kur'luların sattıkları ürün bedellerinden prim borçları sebebiyle kesinti yapanların tahsil edip de Kuruma aktarmadıkları borçlar, yeniden yapılandırma kapsamına alınırken, 10 bin 304 borçludan anapara ve gecikme zammıyla toplam 81 milyon 708 bin lira alacak bulunuyor. Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı da güncelleniyor. İstisnaya konu edilebilecek kazanç tutarının gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi olarak (2023 yılı için 150 bin lira) belirlenmesi halinde 2023 yılında bu istisnanın vergisel maliyetinin 1.1 milyar lira olacağı ve düzenlemenin ilave 500 milyon lira maliyeti olacağı değerlendiriliyor

1.4 MİLYON ÜNİVERSİTELİ SEVİNECEK

Teklifle, geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş olan öğrenim ve katkı kredilerinde gecikme zammı da terkin ediliyor. Bu kapsamda vergi dairelerince takip edilen toplam 1 milyon 431 bin 535 kişinin borçlarından 4,5 milyar lira gecikme zammından vazgeçilecek. Teklifle sporcu ücretlerinden kesilen vergilerin iadesine imkan tanınıyor. Düzenlemenin yaklaşık 1 milyar lira vergisel maliyetinin olacağı hesaplandı. Trafik sigortası poliçeleri için 1,4 milyar lira, kasko poliçeleri için 2.4 milyar lira olmak üzere toplam 3.8 milyar lira tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

HAZAL ATEŞ