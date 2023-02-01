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Haberler Ekonomi Erkunt, Agroexpo Tarım Fuarı’nda

Erkunt, Agroexpo Tarım Fuarı’nda

1.2.2023

Erkunt, Agroexpo Tarım Fuarı’nda

ERKUNT Traktör, 01-05 Şubat tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek Agroexpo Tarım Fuarı'nda çiftçilerin ve sektörün nabzını tutacak. Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, fuara özel yenilikler ve sürprizleri beğeniye sunacaklarını söyledi.

Saylan, "Erkunt olarak Ege bölgesini ve buradaki çiftçilerin değişen, gelişen taleplerini yakından takip ediyoruz. Fuar boyunca Egeli yetkili satıcılarımız, bölgeye özel ürünleri katılımcılara tanıtacak. Nimet 70 Meyveci CRD modeline yeni eklenen sürüngen vites özelliğinden tutun da, geniş izli Kısmet E-B'ye kadar tüm ürünlerimiz Ege'den gelen talep ve istekler doğrultusunda geliştirildi. Bağ, bahçe ve seralar için tasarlanan modellerin yanı sıra, yeni e Capra teknolojisi ile donatılmış traktörlerimizi yakından incelemek ve görüşleri ile Ar-Ge çalışmalarımıza destek olmak isteyen çiftçilerimizi C holünde yer alan standımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Saylan, şöyle devam etti: "75 HP seviyesinde olan Stage 3B emisyonlu 3 silindirli ve 4 silindirli modeller çok beğenildi. Şimdi Lüks, E ve M olmak üzere 3 farklı seride de Egeli çiftçilerimizin beğenisine sunacağız. 2023'te en önemli hedeflerimizden biri yine ihracat olacak, e Capra projemizle ihracatımızı yüzde 35'lere çıkarmayı planladık. Dışa bağımlılığı azaltacak çalışmalarımız sürecek."

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