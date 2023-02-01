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Haberler Ekonomi IMF, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yükseltti

1.2.2023

IMF, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yükseltti
ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor" başlığıyla güncelledi. IMF, küresel ekonomilerin hız keseceğini saptadığı raporda Türkiye'nin 2022 büyüme tahminini ise artırdı. Fon, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 5,5'e çıkartırken, bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korudu ve ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceğini öngördü. IMF, küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.
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