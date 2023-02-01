İstanbul Havalimanı Ocak ayını zirvede tamamladı

İSTANBUL Havalimanı, günlük uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı raporuna göre, İstanbul Havalimanı, uçuş sayısı bakımından günlük ortalama 1229 uçuşla ocak ayını ilk sırada tamamlarken, 1104 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı Avrupa'daki en yoğun ikinci havalimanı oldu. Öte yandan İstanbul Havalimanı çevresel sürdürülebilirlik alanındaki en prestijli küresel raporlama platformlarından olan CDP'de iki farklı kategoride önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Havalimanı, CDP'nin İklim Değişikliği Raporu'nda Avrupa ortalamasından yüksek, benzer sektördeki işletmelerin ve dünya ortalamasının oldukça üzerinde puan alarak iklim değişikliği konusunda liderler arasına girerken, su güvenliği konusunda ise puanlamada yönetim basamağında yer aldı. İki programa Türkiye'den katılım gösteren tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı, İklim Değişikliği Programı'nda A, Su Güvenliği Programı'nda ise B skoru elde etti. İGA İstanbul Havalimanı Üst Düzey Yöneticisi Kadri Samsunlu, 2050 yılına kadar da "Net Sıfır CO2 Emisyonu" yol haritalarını hazırladıklarını ve bu doğrultuda istikrarlı bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejilerini oluşturduklarını vurguladı.