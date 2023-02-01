Kaz Dağları’nın balı Avrupa’ya gidecek

EZİNE Gıda İhtisas OSB'de kurulacak Arıcılık Entegre Tesisiyle, Çanakkale balı Avrupa'ya ihraç edilecek. Çanakkale'de 650 üretici, 84 bin arı kovanı ile yaklaşık 1800 ton bal üretimi gerçekleştiriyor. Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, Birlik tarafından kurulacak Arıcılık Entegre Tesisiyle, Çanakkale balının Avrupa'ya gönderileceğini söyledi.

İleri, "Bu tesiste en az 15 kişiyi istihdam edeceğiz. 650 üreticimiz ürünlerini burada paketleyecek. 24.2 kilogramla dünya ortalamasının üzerine çıktık. Ballarımızın çoğunu Kaz Dağları ve eteklerinden topluyoruz" diye konuştu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN