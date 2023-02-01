Menemen, AGROEXPO’DA farkını ortaya koyacak

MENEMEN Belediyesi, bugün açılacak Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO'da fark yaratacak. Açılış töreninde Menemen Belediyesi Zeybek ekibi gösteri sunacak, fuarda çömlek ustaları da tezgah başında hünerlerini sergileyecek. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Fuarın en keyifli ve renkli standı; Menemen Ticaret Odamız, Menemen Ziraat Odamız ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin de katılımlarıyla Menemen Belediyesi standı olacak. Standımıza herkesi bekliyoruz. Dolu dolu keyifli bir buluşma planladık" dedi. Pehlivan, "Fuarda hayata geçirdiğimiz ve de geçireceğimiz önemli projelerimizi de tanıtma imkânı bulacağız" ifadelerini kullandı.

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