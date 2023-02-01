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Haberler Ekonomi TMSF Denser Denizli Serbest Bölge’yi satıyor

TMSF Denser Denizli Serbest Bölge’yi satıyor

1.2.2023

TMSF Denser Denizli Serbest Bölge’yi satıyor
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), "Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı. TMSF'nin dünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Denser Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'ye ait gayrimenkuller, menkuller ve sözleşmelerden oluşturulan "Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi. Muhammen bedeli 69 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 22 Şubat 2023'te saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
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