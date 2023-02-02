Acıbadem Kent’i alıyor

Acıbadem Sağlık Grubu, İzmir'in önde gelen özel sağlık kuruluşlarından Kent Sağlık Grubu'nun yüzde 100 hissesinin satın alımı için sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. İşlemler, resmi onay süreçleri sonrası 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacak. Acıbadem Sağlık Grubu, 2004 yılından beri İzmir'de faaliyet gösteren ve 1 hastane ile 2 tıp merkezi bulunan Kent Sağlık Grubu'nu bünyesine katıyor.

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İzmir'e Acıbadem markasını getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu işlem, hem Türkiye'deki büyüme stratejimizin önemli bir parçasını tamamlamamız hem de İzmir için uzun süredir planladığımız hedefi gerçekleştirmemiz anlamına geliyor. Acıbadem olarak, özel sağlık sektöründe İzmir'in saygın kurumlarından Kent Sağlık Grubu'nu bünyemize katarak İzmirlilere Acıbadem kalitesinde sağlık hizmetlerimizi sunacağımız için mutluluk duyuyoruz" dedi. Kent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve MidEuropa Sağlık Sektörü Yönetici Ortağı Matthew Strassberg ise, "MidEuropa olarak, son 10 yıl içerisinde Kent'in yönetim ekibini aktif bir şekilde destekledik" dedi. Kent Hastanesi, Acıbadem'in Türkiye'de 19., globalde ise 25. hastanesi olacak. Ayrıca grubun tıp merkezi sayısı da bu satın almayla 16'ya yükselecek.