Bodrum’da 220 milyona satılık ada

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi açıklarındaki tarla imarlı Küçük Tavşan Adası, 220 milyon 220 bin liraya satışa çıkarıldı. 23 Ocak'ta ilanı yayınlanan adaya talep olduğu öğrenildi. Bodrum'a 16 mil mesafede bulunan ada "Gündoğan'ın muhteşem koyunda satılık ada" başlığıyla internetten satılığa çıkarıldı. 6 parselden oluşan 71 bin metrekarelik adanın tarla ve zeytinlik olarak kullanılabileceği belirtildi. 23 Ocak'ta yayınlanan ilanda hisseli tapu olan adanın imar durumunun ise tarla olarak geçtiği bildirildi.

OSMAN AKÇA