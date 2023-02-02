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Haberler Ekonomi Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

02.02.2023, 09:25

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) gereğince 2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 (iki) kadın ve 2 (iki) Erkek olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli canlı model alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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