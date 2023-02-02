İzmir’de 134 projeye 4.4 milyarlık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aralık ayında yatırım teşviki alan şirketlerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Listeye göre 2 bin 62 şirkete yatırım teşviği verildi. Listede İzmir'de hayata geçirilmesi planlanan 134 proje de yer aldı. Bakanlık verilerine göre 134 proje için 4 milyar 409 milyon TL değerinde teşvik verilecek. Projelerin hayata geçirilmesiyle en az 2 bin 329 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Teşviklerin 6'sı yabancı sermayeli şirketlere, 76'sı ise komple yeni yatırıma yönelik olacak. Bunların 33'ü enerji, 9'u hizmetler, 88'i imalat, 1'i madencilik ve 3'ü ise tarım yatırımı olacak. Yıl genelinde verilen teşvik sayısı ise 817'ye çıktı. Bakanlığın İzmir merkezli yatırımlar için 30 milyar 931 milyon liralık teşvik bütçesi ayırdığı belirtildi. Teşvikler ise 15 bin 53 kişiye istihdam kapısı oldu. Toplamda 31 yabancı sermayeli şirkete teşvik belgesi düzenlendi. Teşviklerin 456'sının komple yeni yatırımlar için verildiği kaydedildi.

TURİZM VE SAĞLIK ALANINA

Aralıkta İzmir merkezli en fazla teşvik desteği yönetim kurulu başkanlığını Cem Bakioğlu'nun yaptığı Bakioğlu Holding bünyesinde yer alan Bakcycle Geri Dönüşüm şirketinin Aliağa'da yapacağı yatırıma verilecek. Şirketin metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi amacıyla yapacağı yatırım için 462 milyon 450 bin 171 TL destek ödenecek. Fabrikada 75 işçinin çalıştırılması planlanıyor. Bu arada Türkerler Holding bünyesinde yer alan Türkerler İnşaat'in İzmir'de hayata geçireceği yatırım da teşvik almaya hak kazandı.

Şirketin, Konak'ta inşa edeceği 5 yıldızlı 434 yataklı otel projesi için Bakanlık 239 milyon 901 bin 285 TL değerinde teşvik desteği sağlayacak. Yönetim kurulu başkanlığını Attila Türker'in yaptığı holdingin projesinde 100 işçinin istihdam edilmesi planlanıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın sahibi olduğu Egepol Hastaneler Grubu'nu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri şirketi de teşvik alanlar arasında. Şirketin, Ödemiş'te inşa etmeyi planladığı 2,85, MW gücünde güneş enerji santrali projesi için Bakanlıkça 60 milyon 562 bin 780 TL teşvik desteği verilecek.

FOÇA'YA 5 YILDIZLI TATİL KÖYÜ PROJESİ

DALİ Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği şirketinin Foça'ya kazandıracağı 5 yıldızlı tatil köyü de teşvik desteği alacak. 490 yataklı tatil köyü için Bakanlık 242 milyon 483 bin 750 TL verecek.